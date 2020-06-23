السعودية اليوم/ سمو محافظ الأحساء يقدّم واجب العزاء لأسرة النعيم



الأحساء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

قدّم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم، تعازيه لأسرة النعيم في وفاة صالح بن عبدالله النعيم -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموّه بأشقاء وأبناء صالح النعيم لتعزيتهم، داعياً سموّه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموّ محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموّه.

// انتهى//.

16:43ت م

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