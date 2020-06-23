السعودية اليوم / رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان: قرار المملكة بإقامة الحج صائب وحكيم



القاهرة 02 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أشاد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط بقرار المملكة العربية

وقال الدكتور شموط في تصريح لـ"واس" إن هذا القرار صائب وحكيم وجاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة

وثمن رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعماً للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.

// انتهى //

16:11ت م

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القاهرة 02 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأشاد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وقال الدكتور شموط في تصريح لـ"واس" إن هذا القرار صائب وحكيم وجاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا في أكثر من (180) دولة حول العالم، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًا.وثمن رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعماً للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.// انتهى //16:11ت م0158

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