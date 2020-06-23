السعودية اليوم / وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية تؤكد أن قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي



مسقط 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية

وأوضح بيان صادرة عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظً للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .

// انتهى //

16:07ت م

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مسقط 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ۱۹" .وأوضح بيان صادرة عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظً للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .// انتهى //16:07ت م0156

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