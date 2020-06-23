رياضي / ممرات المشاة بمحافظة الأحساء تشهد إقبالا من ممارسي رياضة المشي



الأحساء 2 شوال 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

شهدت ممرات المشاة بمحافظة الأحساء إقبال من محبي ممارسة

وعملت أمانة الأحساء على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية، متاحة للمواطنين والمقيمين.

وأكد عدد من مرتادي هذه الممرات على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة رياضة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر، إضافة إلى تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها.

// انتهى //

15:48ت م

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الأحساء 2 شوال 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسشهدت ممرات المشاة بمحافظة الأحساء إقبال من محبي ممارسة رياضة المشي، وسط وعي والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار "نعود بحذر".وعملت أمانة الأحساء على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية، متاحة للمواطنين والمقيمين.وأكد عدد من مرتادي هذه الممرات على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة رياضة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر، إضافة إلى تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها.// انتهى //15:48ت م0152

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