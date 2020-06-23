السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت



حضرموت 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 واس

يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الإصحاح البيئي، وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان، أن البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا و سيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة.

ولأجل صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس

وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي من

واستفاد من الحملة أكثر من 1000000 مستفيد، والتي تمت عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.

وتهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وستسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خِدْمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

كما استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.

وحظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.

كما قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة نموذجية تضم 9 فصول في مدينة سيئون لأجل منح فرص التعليم الجيد لـ 330 طالبًا وطالبة، وتم بناؤها على مساحة 1200 متر مربع، وستحتوي على 162 طاولة ومقعد دراسي، و3 مكاتب إدارية، ومختبر، وملعب.

وفي مجال السلامة الجوية ودعما لمطار سيئون الدولي فقد وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة الجوية، وذلك عبر تقديم سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والإسعافية، تتكون من كابينة معزولة عن ما يضر المريض، ومزودة بنظام تكييف، ومقياس ضغط الدم، وأسطوانة الأكسجين، وكرسي، وسرير متحرك، وجهاز سحب طبي متنقل، وجهاز تنفس اصطناعي متنقل، ومزيل الرجفان الخارجي الآلي، والنقالة.

// انتهى //

15:46ت م

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حضرموت 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 واسيدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الإصحاح البيئي، وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان، أن البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا و سيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة.ولأجل صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، جاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين.وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد واستفاد من الحملة أكثر من 1000000 مستفيد، والتي تمت عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.وتهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.وستسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خِدْمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.كما استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.وحظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.كما قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة نموذجية تضم 9 فصول في مدينة سيئون لأجل منح فرص التعليم الجيد لـ 330 طالبًا وطالبة، وتم بناؤها على مساحة 1200 متر مربع، وستحتوي على 162 طاولة ومقعد دراسي، و3 مكاتب إدارية، ومختبر، وملعب.وفي مجال السلامة الجوية ودعما لمطار سيئون الدولي فقد وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة الجوية، وذلك عبر تقديم سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والإسعافية، تتكون من كابينة معزولة عن ما يضر المريض، ومزودة بنظام تكييف، ومقياس ضغط الدم، وأسطوانة الأكسجين، وكرسي، وسرير متحرك، وجهاز سحب طبي متنقل، وجهاز تنفس اصطناعي متنقل، ومزيل الرجفان الخارجي الآلي، والنقالة.// انتهى //15:46ت م0149

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