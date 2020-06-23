السعودية اليوم / الكلية التقنية بمحافظة رفحاء تبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي



رفحاء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد غد الخميس، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441- 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذو القعدة الجاري .

وأوضحت الكلية ان التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي يشمل خريجي الثانوية العامة العلوم الطبيعية والمعاهد الصناعية الثانوية"موظفين ،وغير موظفين"، ومدة الدراسة سنتين ونصف "5 فصول دراسية ،77 ساعة"في تخصص "الدعم الفني".

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15:45ت م

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