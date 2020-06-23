

جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بجازان الخميس القادم ، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم والبرامج المهنية ، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن ناصر بهكلي، أن القبول في المعهد سيكون في برنامج الدبلوم : أقسام الحاسب الآلي و التكيف والتبريد وتشغيل الآلات (الإنتاج) و الإلكترونيات ، والبرامج المهنية ( فصل واحد) وتشمل أقسام الكهرباء الإنشائية والمحركات والمركبات والإنشاءات المعدنية (اللحام) .

وبين أن شروط الالتحاق بالبرامج أن يكون المتقدم لديه أحد المؤهلات المطلوبة " شهادة الكفاءة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، الثانوية العامة، الابتدائية " ، وأن لا يقل سن المتقدم عن 16 سنة ، مشيراً إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال ، و يحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي أو دبلوم معهد العمارة والتشييد الثانوي ، و تمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية والبرامج الجامعية ، أما مميزات البرامج المهنية فتتمثل في حصول المتدرب على مكافأة أثناء فترة التدريب بمقدار800 ريال ، والحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي في مجال التخصص الذي تم القبول عليه.

// انتهى //

15:44ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد الصناعي الثانوي بجازان يبدأ القبول في الدبلوم والبرامج المهنية الخميس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.