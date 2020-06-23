شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وعقد الاجتماع - عبر الاتصال المرئي - برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب، ومن يمثلهم.
وناقش الاجتماع الذي جاء بناءً على طلب جمهورية مصر العربية، الأوضاع الأخيرة في ليبيا، إضافة إلى موضوع سد النهضة.
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