الارشيف / اخبار السعوديه

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية حول ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية.

وعقد الاجتماع - عبر الاتصال المرئي - برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب، ومن يمثلهم.

وناقش الاجتماع الذي جاء بناءً على طلب جمهورية مصر العربية، الأوضاع الأخيرة في ليبيا، إضافة إلى موضوع سد النهضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا