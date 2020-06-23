شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 14 حوشاً مخالفاً بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أزالت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية 14 حوشاً مخالفاً لأنظمة البيع، وصادرت محتوياته، وأخذت التعهدات بعدم مزاولة البيع العشوائي والمتجول، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين لأنظمة البيع.

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