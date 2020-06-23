الهاشمي: لا توجد خطورة من حقن البلازما على مرضى كورونا

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور هاني حسن الهاشمي أنه لا توجد خطورة من حقن البلازما بالدم على المرضى حسب الدراسات العالمية.

وأضاف الهاشمي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا اليوم أن هناك ١٨ مستشفى لتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم، وأكثر من ٨٠ مريضاً يتلقى العلاج، بوجود أكثر من ٤٠٠ متبرع.

يذكر أن البلازما هي أكبر مكون في الدم؛ حيث تشكل حوالي 55% من المحتوى الكلي له، وعندما تكون البلازما معزولة، تكون سائلة وصفراء فاتحة اللون، وتحمل الأملاح والإنزيمات.

وبحسب تقرير موقع “stanfordchildrens” فإن الغرض الأساسي من العلاج بالبلازما هو نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، كما تحتوي البلازما البشرية أيضًا على مكونات مهمة، مثل الجلوبولين المناعي (الأجسام المضادة)، وعوامل التخثر، وبروتينات الألبومين والفيبرينوجين، وعند التبرع بالدم، يمكن عزل هذه المكونات الحيوية عن البلازما الخاصة بك وتركيزها في منتجات مختلفة.

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وعندما يصاب الشخص بجراثيم أو فيروسات معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين، وتحديدًا البلازما وهي الجزء السائل من الدم لشهور وحتى لسنوات.

مستجدات مؤتمر الصحة

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن رصد (3139) حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى (164144) حالة.

وبلغت حالات التعافي (4710) ليصل إجمالي المتعافين 109885، حرجة فيما بلغت حالات الوفاة (39) حالة.

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