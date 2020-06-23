متحدث الصحة: ننصح كبار السن والمرضى بعدم الذهاب لأماكن الترفيه

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات كورونا “نعود بحذر وبعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج”.

ونصح متحدث وزارة الصحة بالركوب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.

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وتابع “احجز التذاكر إلكترونيًا عند رغبتك في السفر، وننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه”.

وأضاف متحدث الصحة أن تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد (3139) حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى (164144) حالة.

وبلغت حالات التعافي (4710) ليصل إجمالي المتعافين 109885، حرجة فيما بلغت حالات الوفاة (39) حالة.

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