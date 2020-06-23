تعافي 4710 حالات من فيروس كورونا .. جدة تتصدر بـ 393 إصابة

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (4710) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (109885) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى 52.913 حالة نشطة، منها 2.122 حالة حرجة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3139) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في تصريح سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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وأشار متحدث الصحة إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحًا أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.

كما تم توزيع عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

جدة 393 حالة، الدمام 301، الرياض 299، مكة المكرمة 277، القطيف 237، الخبر 178، الظهران 165.

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