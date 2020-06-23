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إصابة نوفاك جوكوفيتش بفيروس كورونا بعد 10 أيام من إقامة مباراة ودية
تجاهل فيها قواعد التباعد الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أثبت اختبار للاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بعد حضوره مباراة ودية يوم 13 يونيو تم توجيه أرباحها إلى الأعمال الخيرية، وتجاهل فيها قواعد التباعد الاجتماعي.
وقال جوكوفيتش: جاءت نتيجة اختباري إيجابية تمامًا مثل زوجتي، لكن نتائج أطفالنا كانت سلبية، متابعًا: كل ما فعلناه كان يتضمن نوايا صادقة، وكنا نهدف إلى تبادل رسالة التضامن والرحمة في جميع أنحاء المنطقة.
وكانت مباراة نوفاك جوكوفيتش الودية تأتي ضمن جولة Adria Tour، في صربيا وكرواتيا، وشوهد اللاعب وزملاؤه يحضرون الحفلات ويلعبون كرة القدم والسلة، دون الوضع في الاعتبار أي تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى السيطرة على تفشي وباء كورونا.
وكان نوفاك جوكوفيتش قد تحدث سابقًا عن أفكاره حول تناول اللقاحات قائلًا إنه لا يرتاح لتناولها، متابعًا: أنا شخصيًا أعارض التطعيمات ولا أريد أن أُجبَر من قبل شخص على أخذ لقاح حتى أتمكن من السفر، ولكن إذا أصبح إلزاميًا، فماذا سيحدث؟ سأضطر لاتخاذ قرار.
وأضاف: لدي أفكاري الخاصة حول هذه المسألة، ولا أعرف إن كانت ستتغير في مرحلة ما.
نوفاك جوكوفيتش:
ويُذكر أن جوكوفيتش هو لاعب كرة تنس صربي مُحترف، احترف مُنذ سنة 2003 ويحتل حاليًا المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وحصل بمسيرته الرياضية حتى الآن على 77 لقبًا.
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