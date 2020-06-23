السعودية | الصحة السعودية: 3139 إصابة جديدة بكورونا و4710 حالات تعافٍ

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 3139 إصابة جديدة بكورونا و4710 حالات تعافٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 164144 حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمملكة 52,913 حالة، منها 2122 حالة حرجة.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل 4710 حالات تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 109885 حالة تعاف.

فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 1346 حالة بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

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يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي كان أوضح في مؤتمر صحافي سابق حول تطورات كورونا، أن العودة الحذرة مهمة للغاية في مواجهة الجائحة، مضيفاً أن هناك تذبذبا في معدل نمو العدوى بالفيروس، مشددا على ضرورة العودة بحذر وبعادات جديدة لمواجهة كورونا.

وكانت المملكة قد دخلت، الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 مايو/أيار الماضي.

وتتيح هذه المرحلة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.

ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على "أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية".

تطبيقات ذكية

بدوره، أعلنت السلطات عن تطبيقات ذكية تقدم نصائح صحية لمواجهة الوباء، وعن عقوبة بقيمة 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار.