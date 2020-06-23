، رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان: قرار الحج يدلّ على وعي قيادة المملكة ،

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اعتبر رئيس مجمع الفقة الإسلامي في السودان الدكتور عبدالرحيم آدم محمد قرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا قراراً حكيماً، يجسد الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء حفظ النفس التي تعدّ أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.
وقال: القرار يدّل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان.
وأشاد بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا دعم المجمع لمواقف المملكة وحرصها على الأمن والاستقرار وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج.
ولفت إلى أن قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح"، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق المملكة في خدمة الحجاج وأن تؤتي التدابير الصحية ثمارها.مجمع الفقة الإسلامي السودان
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 03:48 PM
أكد تقديم كل الدعم لمواقف السعودية وحرصها على الأمن والاستقراررئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان: قرار الحج يدلّ على وعي قيادة المملكة
اعتبر رئيس مجمع الفقة الإسلامي في السودان الدكتور عبدالرحيم آدم محمد قرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا قراراً حكيماً، يجسد الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء حفظ النفس التي تعدّ أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.
وقال: القرار يدّل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان.
وأشاد بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا دعم المجمع لمواقف المملكة وحرصها على الأمن والاستقرار وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج.
ولفت إلى أن قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح"، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق المملكة في خدمة الحجاج وأن تؤتي التدابير الصحية ثمارها.
، رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان: قرار الحج يدلّ على وعي قيادة المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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