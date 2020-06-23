، الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد مصدر حكومي هندي في نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، بأن قادة عسكريين في الهند والصين اتفقوا على فض اشتباك القوات، التي دخلت في مواجهة على الحدود المتنازع عليها؛ مما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديا الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر الهندي أن القادة العسكريين اجتمعوا على الحدود أمس لنحو 11 ساعة، وكان هناك توافق متبادل على فض الاشتباك، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، متحدثًا من بكين، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر.
ووصف "جيان" تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيًا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة".
ولم تكشف الصين عن عدد ضحاياها في الاشتباك الدموي، الذي وقع يوم 15 يونيو (حزيران)، عندما تشاجر الجنود وضربوا بعضهم البعض بالحجارة وبالعصي المثبتة بها مسامير مع الحرص على الالتزام ببروتوكول متبع منذ فترة طويلة بعدم استخدام الأسلحة النارية.الصين الهند
الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-23
أفاد مصدر حكومي هندي في نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، بأن قادة عسكريين في الهند والصين اتفقوا على فض اشتباك القوات، التي دخلت في مواجهة على الحدود المتنازع عليها؛ مما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديا الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر الهندي أن القادة العسكريين اجتمعوا على الحدود أمس لنحو 11 ساعة، وكان هناك توافق متبادل على فض الاشتباك، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، متحدثًا من بكين، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر.
ووصف "جيان" تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيًا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة".
ولم تكشف الصين عن عدد ضحاياها في الاشتباك الدموي، الذي وقع يوم 15 يونيو (حزيران)، عندما تشاجر الجنود وضربوا بعضهم البعض بالحجارة وبالعصي المثبتة بها مسامير مع الحرص على الالتزام ببروتوكول متبع منذ فترة طويلة بعدم استخدام الأسلحة النارية.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
03:11 PM
قادة من الجيشين توصلوا إلى القرار
أفاد مصدر حكومي هندي في نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، بأن قادة عسكريين في الهند والصين اتفقوا على فض اشتباك القوات، التي دخلت في مواجهة على الحدود المتنازع عليها؛ مما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديا الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر الهندي أن القادة العسكريين اجتمعوا على الحدود أمس لنحو 11 ساعة، وكان هناك توافق متبادل على فض الاشتباك، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، متحدثًا من بكين، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر.
ووصف "جيان" تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيًا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة".
ولم تكشف الصين عن عدد ضحاياها في الاشتباك الدموي، الذي وقع يوم 15 يونيو (حزيران)، عندما تشاجر الجنود وضربوا بعضهم البعض بالحجارة وبالعصي المثبتة بها مسامير مع الحرص على الالتزام ببروتوكول متبع منذ فترة طويلة بعدم استخدام الأسلحة النارية.
، الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.