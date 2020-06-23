شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف «مسحة كورونا» يومياً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

- ورديتان بمركز " تأكد " بداية من الخميس لرفع المستهدف إلى 2304 فحصاً يومياً

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن عدد المسحات التي تم إجراءها من بداية مشروع الفحص الشامل الموسّع بمركز "تأكد" الواقع بجوار الكلية التقنية بمدينة الدمام، بلغ نحو 10 آلاف عينة بمعدل يومي يصل إلى 1792 عينة منذ وقت انطلاق المشروع، وذلك لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من إصابة فايروس كورونا المستجد.

وذكرت "صحة الشرقية"، أن عدد الطواقم الطبية والإدارية من العاملين لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص من سياراتهم، دون مغادرتها وفق إجراءات احترازيّة مكثّفة بلغ نحو 40 شخصاً من الكوادر الطبيّة وغير الطبيّة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفايروس، إذ أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة حوالي 5 دقائق، فيما يتراوح وقت ظهور نتيجة العيّنة ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العيّنة.

وأكدت أنه ابتداء من يوم الخميس القادم الموافق 25/06/2020م، يبدأ المركز العمل بنظام الورديتين "صباح ومساء" ليرتفع المستهدف اليومي إلى 2304 فحصاً يومي، ويستمر في زيادة المستهدف ليصل إلى 3500 مستفيد في اليوم، مشيرة إلى أن فريق العمل بصحة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين للمشروع، جهزت مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير، فيما بدأ العمل على استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ عينات من أجل الفحص بشكل مجاني، في مساحة متّسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة، لمنع حدوث الزحام، والتجمعات.

يذكر أن على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق "صحتي"، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين من إجراء الفحص. حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.