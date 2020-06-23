شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الأحساء» توضح حقيقة نشر رابط للتسجل على منح أراضي والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت أمانة الأحساء ، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من نشر رابط للتسجيل على منحة أرض ، فإن الأمانة تؤكد أن ما تم تداوله غير صحيح ولم يصدر من أمانة الأحساء أي شيئ رسمي يتعلق بخصوصه، لا سيما وأن منح الأراضي البلدية أصبحت من غير اختصاص الأمانة، في حين أن الرابط المتداول عبارة عن تسجيل للخدمات التي تقدمها الآمانة عبر بوابتها الإلكترونية فقط.

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