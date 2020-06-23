شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع يُعيد تعبئة منتجات اللحوم منتهية الصلاحية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء مصنع أغذية في الجبيل يعيد إنتاج وتعبئة منتجات لحوم منتهية الصلاحية بتاريخ إنتاج جديد، وتم ضبط ١٢٢ كجم من المنتجات الغذائية وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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