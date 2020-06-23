شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: حج هذا العام يأتي في ظرف استثنائي للغاية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار المملكة الإكتفاء بحجاج الداخل هذا العام قرار حكيم ويأتي في ظرف استثنائي للغاية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: حج هذا العام يأتي في ظرف استثنائي للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.