شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطناً في عسير والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، وقالت في بيان لها :"أقدم هادي بن سعود بن مهدي القحطاني ،على قتل مهدي بن هادي بن معيض القحطاني ـ سعوديي الجنسية ـ ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص .

وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم ، وأيد ذلك من مرجعه ، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني هادي بن سعود بن مهدي القحطاني اليوم بمدينة أبها بمنطقة عسير.