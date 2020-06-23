المرحلة الانتقالية لزيادة الضريبة المضافة .. ندوة بـ نادي أكسجين الأسواق

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتزم نادي أكسجين الأسواق إقامة ندوة بعنوان ” المرحلة الانتقالية لزيادة الضريبة المضافة وآثارها الاقتصادية ” يوم غدٍ الأربعاء 24 يونيو الساعة التاسعة مساءً عبر برنامج zoom، يشارك فيها المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل الأستاذ حمود الحربي، ورئيس إدارة شركة ” تيم وان للاستشارات ” الدكتور عبدالله باعشن ويدير الحوار المشرف العام لنادي أكسجين الأسواق الأستاذ فايز الحمراني.

وتشمل محاور الندوة ( تاريخ سريان النسبة الجديدة، تاريخ بداية ونهاية المرحلة الانتقالية – الآثار الجانبية من زيادة القيمة المضافة على الاقتصاد – كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة الضريبة – كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية الصادرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة الضريبة ) .

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وأكد المشرف العام لنادي أكسجين الأسواق فايز الحمراني أن النادي قدم العديد من الندوات واللقاءات لبحث ومناقشة القضايا الاقتصادية التي تهتم بالشأن الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن نادي أكسجين من أهم الأندية الاقتصادية التي تسلط الضوء على كل المستجدات الاقتصادية على جميع المستويات واستطاع تحقيق نجاحات مميزة واكبت التحول الاقتصادي في ظل رؤية ٢٠٣٠.

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