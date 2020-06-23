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الكويت تسجل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
الإجمالي يرتفع لـ41033 إصابة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم تسجيل 742 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 41033 وتم تسجيل 4 وفيات إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 334 حالة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بـ الكويت الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ742 الجديدة تضمنت 385 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 52 % و357 لغير الكويتيين بنسبة 48 %.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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