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2020-06-23 جمهورية القمر: قرار المملكة بشأن الحج حكيم ويتسق مع الإجراءات الاحترازية أشادت بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعربت حكومة جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها وترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441 هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان لها اليوم “إن هذا القرار الحكيم يتسق تماما مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء”.

وأشادت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.



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