شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترد بالمثل على الدول التي تعيق صادراتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة تنمية الصادرات اليوم الثلاثاء ،تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تفرض قيود على صادرات المملكة من شأنها تعطيل النفاذ للأسواق ، وذلك بدءً من الأربعاء الموافق 1 / يوليو المقبل .
جاء ذلك بعد ملاحظة فرض قيود واشتراطات على صادرات المملكة للخارج ،بما يمنع تدفق السلع التجارية بسلاسة ويعيق عمل القطاع الخاص ، وعليه قررت المملكة مبادلة تلك الدول نفس المعاملة حفاظً على مصلحة المملكة وبما يخدم آلية التبادل التجاري .
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