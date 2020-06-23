شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترد بالمثل على الدول التي تعيق صادراتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة تنمية الصادرات اليوم الثلاثاء ،تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تفرض قيود على صادرات المملكة من شأنها تعطيل النفاذ للأسواق ، وذلك بدءً من الأربعاء الموافق 1 / يوليو المقبل .

جاء ذلك بعد ملاحظة فرض قيود واشتراطات على صادرات المملكة للخارج ،بما يمنع تدفق السلع التجارية بسلاسة ويعيق عمل القطاع الخاص ، وعليه قررت المملكة مبادلة تلك الدول نفس المعاملة حفاظً على مصلحة المملكة وبما يخدم آلية التبادل التجاري .