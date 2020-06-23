شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم ظهور أهلية المستفيد الرئيسي رغم قبول التابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء سبب عدم ظهور اسم المستفيد الرئيسيرغم قبول أهلية التابعين . كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء سبب عدم ظهور اسم المستفيد الرئيسيرغم قبول أهلية التابعين . وأكد "حساب المواطن " ان المستفيد الرئيسي تظهر نتيجته من خلال دراسة الأهلية - حالة الأهلية ولا تظهر مع نتيجة أهلية التابعين . جاء ذلك رداً على استفسار مواطن أكد عدم ظهور اسمه ضمن المستفيدين رفم قبول زوجته وأطفاله كتابعين .

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