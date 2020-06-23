شكرا لمتابعة خبر عن درجة الحرارة في جدة تصل إلى 50 درجة مئوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن درجات الحرارة في مدينة جدة، اليوم الثلاثاء، والتي وصلت إلى 50 درجة مئوية.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل درجات الحرارة في مدينة جدة خلال شهر يونيو يبلغ 38 درجة مئوية، ما يعني أن الحرارة المُسجلة الآن أعلى من المعدلات الطبيعية بعدة درجات.
وأوضح خبراء في الطقس، أنه يعود سبب هذا الارتفاع الكبير على درجات الحرارة إلى اندفاع رياح شرقية نحو المنطقة، وهي رياح جافة شديدة الحرارة وسط غياب لنسيم البحر الذي يعمل عادة على تلطيف الأجواء وخفض الحرارة.
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