شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق فرع صندوق التنمية العقارية بعسير بعد إصابة أحد منسوبيه بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أغلق صندوق التنمية العقارية، فرعه بمنطقة عسير بسبب إصابة أحد منسوبيه بفيروس "كوفيد 19" أغلق صندوق التنمية العقارية، فرعه بمنطقة عسير بسبب إصابة أحد منسوبيه بفيروس "كوفيد 19" وقال الصندوق العقاري، عبر حسابه "تويتر"، بأنه «بسبب وجود حالة مؤكدة لإصابة أحد موظفي فرع عسير، شفاه الله، سيتم إغلاق الفرع حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة الموظفين والمراجعين».

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