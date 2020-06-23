شكرا لمتابعة خبر عن «فلكية جدة» تكشف موعد رؤية درب التبانة في سماء الوطن العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الثلاثاء، أنه خلال النصف الأول من شهر ذي القعدة، يمكن رؤية شريط درب التبانة بالعين المجردة في سماء الوطن العربي، وذلك لأن القمر في طور الهلال ويغرب مبكرًا بداية الليل.

ومن جانبه، أوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة: " إنه في هذا الوقت من السنة وقبل منتصف الليل، يمكن رصد المستوى المسطح الضبابي لمجرتنا درب التبانة، الذي يحتوي على الشمس والكثير من نجوم المجرة " .

وأشار "أبو زاهرة " إلى أنه لرؤية هذا الجزء من مجرتنا، يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بشكل كافٍ، بعيدًا عن أضواء المدن والشوارع، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات أو تجهيزات خاصة، فقط العين المجردة؛ حيث سيظهر شريط النجوم عاليًا يقسم قبة السماء في منظر ساحر عند منتصف الليل.

وأكد أنه يمكن تصوير شريط درب التبانة مع خلال كاميرا رقمية بإعدادات مناسبة للحصول على أفضل النتائج؛ حيث يتم وضع سرعة الغالق للكاميرا عند 30 ثانية للسماح للكثير من الضوء، ولكن أيضًا تجنب حدوث ظاهرة ذيل النجوم في الصورة نتيجة لدوران الأرض حول محورها، فضلًا عن الكشف عن النجوم، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.