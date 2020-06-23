شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تنبه بتشغيل تحويلة بدوار الحمراء بالمدينة المنورة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلن فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة اليوم الثلاثاء تشغيل تحويلة على جزء من دوار الحمراء غداً ، وذلك لتنفيذ أعمال الطريق (الدائري الثالث) بهذا الجزء .

وأكد فرع الوزارة أن هذه الأعمال بالتعاون مع إدارة مرور منطثة المدينة المنورة ، كما هو موضح بالمخطط المرفق ، منبهاً قائدى المركبات بالحذر .