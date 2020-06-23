شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا باستثناء مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ إنخفاض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

واستثني الحصيني منطقة مكة المكرّمة، من هذا الإنخفاض متوقعا اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً، موضحا عبر حسابه "تويتر" بأن درجات الحرارة بمكة تتراوح بين "43" و"48" درجة مئوية ، في حين ستكون في باقي مدن المملكة تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع الباحث في الطقس بأن مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية، مردفا بأن نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.