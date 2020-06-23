بالصور.. إغلاق مشغل نسائي ومصادرة مستحضرات تجميل بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): تمكنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من إغلاق مستودع مخالف تابع لأحد المشاغل النسائية بمدينة بريدة ومصادرة (٢٠٠) كجم من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. تمكنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من إغلاق مستودع مخالف تابع لأحد المشاغل النسائية بمدينة بريدة ومصادرة (٢٠٠) كجم من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. وأوضحت الأمانة، أنه تم الضبط خلال جولات العمل الرقابة للبلدية النسائية الفرعية لمتابعة تطبيق الإشتراطات الصحية والإحترازية. Advertisements

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