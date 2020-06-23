شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة بمستشفى الملك فهد توجه رسالة للحوامل وتحية للأطباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وجهت استشارية النساء والولادة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، الدكتورة منيرة الملحم، رسالة تحية وتقدير للاطباء والطبيبات في تخصص النساء والولادة ، لجهودهم التي يقومون بها في هذا التوقيت حيث يقومون بتوليد النساء المصابات بفيروس كورونا وتعريض أنفسهم للخطر .

وتابعت الملحم في رسالة للحامل المصابة بكورونا، بأنها تعيش المرض كغيرها من المرضى، وستتعافى ، إلا إذا كان لديها أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وهنا يمكن وضعها في العناية الفائقة وتحت الملاحظة.

وأضافت الطبيبة بأن وجود تحليل كورونا سهل المهمة على أطباء النساء والولادة، وهناك العديد من الحالات المتزايدة التي من الأكثر يكون الحمل لديهم طبيعي وسليم، وهذا أمر جيد، فلم نواجه أي وفيات للأطفال أو للأمهات الحوامل".

وأوضحت بأن مجرد ولادة الأم المصابة بفيروس كورونا يمكنها وخلال 24 ساعة تحديد إصابة الطفل بكورونا أم لا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بذلك.