"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثيين لصواريخ بالستية باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابي عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية ، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابي عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية ، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية وحمّل معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية ، مُجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير .

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