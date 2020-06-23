- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعرف على أفراد الأسرة الذين لقوا حتفهم في حادث مروع بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):قال المواطن فهد محيسن التريباني، شقيق المواطن الذي توفي مع أسرته في حادث وقع على أحد الطرق بشمال حائل، بأن شقيقه حماد كان في طريقه إلى سكنه الجديد الذي استأجره بقرية لينة.
وأضاف المواطن بأن شقيقه كانت ترافقه سيارة تحمل أثاث المنزل يقودها سائق العائلة، مضيفاً أن السائق حاول إنقاذ حياتهم لكنه لم يستطع، مضيفا بأن شقيقه يعمل مؤذن مسجد.
وتابع فهد بأن حماد مشهود له بالطيبة، مبينا أسماء أبناءه الذين لقوا حتفهم معه بالحادث وهم سامي (10 سنوات) وحسام (9 سنوات) وعبدالله (عامين)، بالإضافة إلى زوجته والخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعرف على أفراد الأسرة الذين لقوا حتفهم في حادث مروع بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.