شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعرف على أفراد الأسرة الذين لقوا حتفهم في حادث مروع بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قال المواطن فهد محيسن التريباني، شقيق المواطن الذي توفي مع أسرته في حادث وقع على أحد الطرق بشمال حائل، بأن شقيقه حماد كان في طريقه إلى سكنه الجديد الذي استأجره بقرية لينة.

وأضاف المواطن بأن شقيقه كانت ترافقه سيارة تحمل أثاث المنزل يقودها سائق العائلة، مضيفاً أن السائق حاول إنقاذ حياتهم لكنه لم يستطع، مضيفا بأن شقيقه يعمل مؤذن مسجد.

وتابع فهد بأن حماد مشهود له بالطيبة، مبينا أسماء أبناءه الذين لقوا حتفهم معه بالحادث وهم سامي (10 سنوات) وحسام (9 سنوات) وعبدالله (عامين)، بالإضافة إلى زوجته والخدمة.

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