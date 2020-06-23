صالح بنتن: الحج للمقيمين بالداخل فقط ولا «استثناءات».. والعدد يصل لـ10 آلاف

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور «محمد صالح بن طاهر بنتن»، اليوم الثلاثاء، أن إقامة حج هذا العام لحجاج الداخل فقط ولا يوجد استثناءات، مشيرًا إلى أن أعداد الحجاج ستحدد وفق إجراءات وخطط وزارة الصحة.

وقال بنتن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، إن «عدد حجاج هذا العام قد لا يتجاوز 10 آلاف».

وأوضح وزير الحج أنه سيتم تطبيق إجراءات التباعد وتجنب الحشود الكبيرة للحجاج، مؤكدًا وجود خطط تنفيذية «استثنائية» لحج هذا العام، كما سيتم وضع برنامج مخصص لكل حاج هذا العام منذ وصوله حتى فراغه من أداء المناسك.

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