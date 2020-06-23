متابعة صحية يومية للحجاج
أكد وزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تجهيز طواقم طبية لمفرافقة الحجاج خلال أدائهم المناسك، وكذلك تخصيص مستشفى متكامل تحسبًا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى.
وقال الربيعة، خلال مرتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة، إن العاملين في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، كما ستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي.
وأضاف وزير الصحة، أن المملكة لديها خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.
كلمات مفتاحية:
اقرأ أيضًا:
رسميًّا.. إقامة موسم الحج 1441 بأعداد محدودة جدًّا للجنسيات داخل المملكة
هيئة كبار العلماء تؤيد تنظيم الحج بعدد محدود جدًا: يحافظ على زوار المشاعر المقدسة
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: طواقم طبية لمرافقة الحجاج.. وتجهيز مستشفى متكامل للطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.