الربيعة: طواقم طبية لمرافقة الحجاج.. وتجهيز مستشفى متكامل للطوارئ

أكد وزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تجهيز طواقم طبية لمفرافقة الحجاج خلال أدائهم المناسك، وكذلك تخصيص مستشفى متكامل تحسبًا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى.

وقال الربيعة، خلال مرتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة، إن العاملين في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، كما ستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي.

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وأضاف وزير الصحة، أن المملكة لديها خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

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