وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما بحث الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

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