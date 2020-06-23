بسبب كورونا.. الصندوق العقاري يغلق فرعه في عسير

حرصًا على سلامة الموظفين والمراجعين

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، إغلاق فرعه بمنطقة عسير بسبب إصابة أحد منسوبيه بفيروس كورونا. وذكر الصندوق العقاري، عبر حسابه بتويتر، أنه «بسبب وجود حالة مؤكدة لإصابة أحد موظفي فرع عسير، شفاه الله، سيتم إغلاق الفرع حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة الموظفين والمراجعين». اقرأ أيضًا: للمستفيدين عن بُعد.. «الصندوق العقاري» ينجز نحو 873 ألف خدمة إلكترونية

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