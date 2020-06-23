فيروس كورونا.. سلطنة عُمان تسجل 1318 إصابة جديدة

إجمالي الوفيات 140 حالة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة . فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة .

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