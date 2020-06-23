بالصور.. إزالة 5 آلاف متر تعديات على أراضٍ حكومية بشفا الطائف

استعادت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية الشفا الفرعية، أرضًا حكومية بيضاء، تم التعدي عليها بإقامة صنادق وغرف من الزنك وعقوم ترابية وشبوك للأغنام والمواشي بمركز الشفا السياحي؛ بما انعكس سلبًا على بيئة المكان.

وأوضحت أمانة الطائف، أن التعديات التي أقيمت على الأراضي الحكومية تجاوزت 5 آلاف متر مربع، تمت إزالها عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين، وتمت الاستعانة بدعم أمني في أعمال الإزالة لكل الإحداثات ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها.

وبيَّنت الأمانة، أن الفرق الرقابية تعمل وفق خطة تهدف للتعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الحكومية بالمناطق السياحية، والمواقع المخصصة للمشاريع التطويرية المستقبلية.

وأشارت الأمانة، إلى أن أعمال التعدي وإشغالات الأراضي بإقامة الشبوك والعقوم الترابية، وغيرها من أشكال الحيازة غير الشرعية، تهدف إلى تحول التعديات العشوائية إلى تعديات يصعب التعامل معها، وتتعاون أمانة الطائف مع لجان التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية للتواصل الفعال مع التعديات بأشكالها المختلفة فور حدوثها.