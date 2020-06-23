وزير الحج: التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم المقيمين بالمملكة

أوضح وزير الحج والعمرة، الدكتور «محمد صالح بن طاهر بنتن»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم المتواجدين بالداخل.

وقال وزير الحج والعمرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، إن المملكة تقدر الدول التي أعلنت سابقًا عدم إرسال حجاجها هذا العام، مضيفًا أنه سيتم إتاحة التغطية الإعلامية لحج هذا العام وفق إجراءات صحية.

وتابع وزير الحج قائلًا: «عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا».

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