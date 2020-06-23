سفير جيبوتي بالرياض يدين بشدة الاعتداء الآثم لميليشيا الحوثي على المملكة

بطائرات مفخخة وصواريخ بالستية..
عبر عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة جمهورية جيبوتي وبشدة الاعتداء الآثم لميليشيا الحوثي بإطلاق طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ بالستية تجاه أراضي المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد، في تصريح له، تضامن بلاده التام حكومة وشعبًا ودعمها الكامل للمملكة في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
كما أيد السفير الجيبوتي ما توصلت إليه مؤخرًا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي من تفاهمات برعاية المملكة للوصول إلى تسويات في المناطق التي شهدت توترات بينهما في إطار تنفيذ اتفاق الرياض الذي وُقع بينهما، وسبق أن أيدته جمهورية جيبوتي.
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