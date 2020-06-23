

بروكسل 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 260 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 60.810 إصابات ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9.713 حالة وفاة .

// انتهى //

13:55ت م

0105



بروكسل 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 260 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 17 حالة وفاة .وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 60.810 إصابات ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9.713 حالة وفاة .// انتهى //13:55ت م0105

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.