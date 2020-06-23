السعودية اليوم / ‏المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر : قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً حكيم وصائب



انتاناناريفو 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية

ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس

وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية ، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقا للشريعة والسنة .

// انتهى //

13:46ت م

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انتاناناريفو 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441 هـ بإعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية ، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقا للشريعة والسنة .// انتهى //13:46ت م0097

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