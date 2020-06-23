السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم غدًا دورة في "بناء الاستبيان والتحليل الإحصائي"



أبها 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا مساء غد دورة تدريبية إلكترونية ـ عن بُعد ـ بعنوان "إعداد وبناء الاستبيان والتحليل الإحصائي".

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن الدورة تستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا، لافتًا إلى أن الدورة ستقام لمدة ساعتين من الـ 9 - 11 مساءً.

و تهدف الدورة إلى التعريف بماهية الاستبيان والأخطاء الشائعة في بناء الاستبانات وتزويد الطلاب والطالبات بمهارات تصميمها، إضافة إلى التعريف بأنواع الاستبيان والأسئلة التي يشملها، وكذلك التعريف بكيفية تصميم الاستبيان الورقي والإلكتروني، وتفريغ وتحليل الاستبيان وكيفية كتابة التقرير، ويمكن التسجيل من خلال الرابط:

https://kkunow.zoom.us/webinar/register/WN_8QGMygdEQ8mUmYchEQdHPQ

// انتهى //

13:28ت م

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