

أبوظبي 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بقرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية

وأكد المجلس أنه ينبغي على الجميع الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، انطلاقا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار وإعانة لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.

وقال معالي رئيس المجلس عبدالله بن بيه، "إن قرار تخصيص حج هذا العام لحجاج الداخل وتقليص أعداد الحجاج يعود لمصلحة المسلمين لما قد يواجهونه من خطر تفشي المرض بينهم فى ظل استمرار جائحة

وأكد معاليه إلتفاف المسلمين حول المملكة وتقديرهم لإدارتها وحسن إشرافها على مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وحرصها على أمن وسلامة الحجاج على مر الأعوام، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عن أهل الأرض .

// انتهى //



أبوظبي 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بقرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام على أعداد محدودة جداً من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة وذلك حفظًا للنفوس ودرءاً للمخاطر الصحية وفي الوقت نفسه القيام بواجب تيسير الحج وعدم تعطيل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.وأكد المجلس أنه ينبغي على الجميع الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، انطلاقا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار وإعانة لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.وقال معالي رئيس المجلس عبدالله بن بيه، "إن قرار تخصيص حج هذا العام لحجاج الداخل وتقليص أعداد الحجاج يعود لمصلحة المسلمين لما قد يواجهونه من خطر تفشي المرض بينهم فى ظل استمرار جائحة كورونا ".وأكد معاليه إلتفاف المسلمين حول المملكة وتقديرهم لإدارتها وحسن إشرافها على مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وحرصها على أمن وسلامة الحجاج على مر الأعوام، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عن أهل الأرض .// انتهى //

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الإمارات للإفتاء يشيد بقرار إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.