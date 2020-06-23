السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يطلعان على تقرير أعمال مجلس شباب المنطقة خلال جائحة كورونا



حائل 02 ذو القعدة 1441 هـ موافق 23 يونيو 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم على التقرير الخاص بأعمال ومبادرات مجلس شباب منطقة حائل خلال جائحة فيروس

ونوه سمو أمير منطقة حائل بما تحقق من حسن أداء لجميع الأجهزة الحكومية والجهات التطوعية خلال جائحة كورونا ومشاركة أعضاء مجلس شباب المنطقة وتفعيله لأطروحة شباب المنطقة ومساهماتهم في خدمة المجتمع .

من جهته أعرب أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ‏دعم أعمال المجلس ومبادراته لتحقيق دوره التوعوي والوقائي والميداني، مؤكداً على ما يجده المجلس من دعم وتمكين من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الأمر الذي أسهم في تحقيق أهدافه انطلاقاً من أهمية دور الشباب في مستقبل الوطن ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

و تضمن التقرير العديد من المبادرات النوعية منها مبادرة " بالبيت " ضد كورونا والتي شارك فيها ٥٠٠٠٠ ألف مشارك عن بُعد ، ومبادرة " الزم بابك واختر كتابك " وذلك بتخصيص ١٠ آلاف كتاب لتعزيز ‏فترة البقاء في المنزل بالتعاون مع النادي الأدبي بحائل ‏ومبادرة " سلة الخير" للأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا والتي ‏استفاد منها " ‏700 " أسرة بالشراكة مع ‏مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ‏وكذلك مبادرة توزيع " 100,000 " كمام ‏وغيرها من المبادرات النوعية.

// انتهى //

13:25ت م

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حائل 02 ذو القعدة 1441 هـ موافق 23 يونيو 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم على التقرير الخاص بأعمال ومبادرات مجلس شباب منطقة حائل خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩.ونوه سمو أمير منطقة حائل بما تحقق من حسن أداء لجميع الأجهزة الحكومية والجهات التطوعية خلال جائحة كورونا ومشاركة أعضاء مجلس شباب المنطقة وتفعيله لأطروحة شباب المنطقة ومساهماتهم في خدمة المجتمع .من جهته أعرب أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ‏دعم أعمال المجلس ومبادراته لتحقيق دوره التوعوي والوقائي والميداني، مؤكداً على ما يجده المجلس من دعم وتمكين من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الأمر الذي أسهم في تحقيق أهدافه انطلاقاً من أهمية دور الشباب في مستقبل الوطن ورؤية المملكة ٢٠٣٠.و تضمن التقرير العديد من المبادرات النوعية منها مبادرة " بالبيت " ضد كورونا والتي شارك فيها ٥٠٠٠٠ ألف مشارك عن بُعد ، ومبادرة " الزم بابك واختر كتابك " وذلك بتخصيص ١٠ آلاف كتاب لتعزيز ‏فترة البقاء في المنزل بالتعاون مع النادي الأدبي بحائل ‏ومبادرة " سلة الخير" للأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا والتي ‏استفاد منها " ‏700 " أسرة بالشراكة مع ‏مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ‏وكذلك مبادرة توزيع " 100,000 " كمام ‏وغيرها من المبادرات النوعية.// انتهى //13:25ت م0093

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