السعودية اليوم / مجلس الأئمة الأسترالي يشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً



كانبيرا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أشاد مجلس الأئمة الأسترالي بقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق ، بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي .

// انتهى //

13:22ت م

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كانبيرا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأشاد مجلس الأئمة الأسترالي بقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق ، بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي .// انتهى //13:22ت م0091

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