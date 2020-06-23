السعودية اليوم / الجامعة العربية تنظم ندوة حول تداعيات أزمة كورونا على سوق العمل



القاهرة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

ينظم القطاع الاقتصادي بالأمانة العام لجامعة الدول العربية ندوة افتراضية حول "تأثيرات وتداعيات أزمة

وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية محمد خير عبد القادر في تصريح له اليوم أن الندوة ستناقش عدداً من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة في المنطقة العربية، ودور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة كورونا والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهم جراء هذه الجائحة.

وأشار عبد القادر إلى أن الندوة ستتناول أيضا دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال وكذلك دور المنظمات الدولية في مواجهة أزمة كورونا والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها.

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13:19ت م

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القاهرة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسينظم القطاع الاقتصادي بالأمانة العام لجامعة الدول العربية ندوة افتراضية حول "تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية"، غدًا الأربعاء بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية.وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية محمد خير عبد القادر في تصريح له اليوم أن الندوة ستناقش عدداً من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة في المنطقة العربية، ودور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة كورونا والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهم جراء هذه الجائحة.وأشار عبد القادر إلى أن الندوة ستتناول أيضا دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال وكذلك دور المنظمات الدولية في مواجهة أزمة كورونا والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها.//انتهى//13:19ت م0090

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